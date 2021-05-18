Степанов дав перший коментар після свого звільнення

Звільнений 18 травня Верховною Радою міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що бажання прем'єра Дениса Шмигаля зняти його з посади йому "не зрозуміле". Щодо стану медицини в Україні, то її системно знищували 30 років.

Відповідні заяви ввечері у вівторок, 18 травня, після свого звільнення Степанов зробив в ефірі програми "Хард із Влащенко". Трансляція велася зокрема на YouTube-каналі "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені незрозуміле це бажання, тому що, мені здається, коли ти працюєш у команді (а Кабінет міністрів - це саме команда), то якщо існують абсолютно конкретні зауваження - претензії щодо роботи, щодо стилю роботи або по чомусь ще - то, напевно, вони висловлюються в процесі роботи", - зазначив Степанов.

Він визнав, що не раз був досить емоційним на нарадах, "але все максимально коректно".

"Але коли йшлося про гроші на медицину - я був безкомпромісним", - зазначив звільнений глава МОЗ.

Про ситуацію, в якій перебуває українська медицина, Степанов "відразу чесно говорив".

"Це стосується величезної кількості речей. У нас із медобладнанням біда. Якщо взяти середній європейський показник кількості на млн населення - у 10 разів менше", - пояснив чиновник.