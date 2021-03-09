Степанов заявив, що його не влаштовують темпи вакцинації українців проти коронавірусу

В Україні недостатньо високі темпи вакцинації проти коронавірусу.

Про це на брифінгу 9 березня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

Він зазначив, що його не влаштовує, що, зокрема, 8 березня було щеплено лише 1171 українця.

"Я інше ставив завдання. Щодо темпів вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо вакцинацію, можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вже вийти на 10 тис. осіб на добу, яких ми повинні були вакциновувати, і далі збільшуючи цю кількість. Як бачите, ми вийшли трішечки більше ніж на 3 тис.", - сказав міністр.

За словами Степанова, у зв'язку зі сформованою ситуацією він "вирішив особисто втрутитися в ситуацію, щоб суттєво збільшити вже найближчими днями кількість вакцинованих осіб на добу".

"Чим більше ми вакцинуємо осіб, тим більш захищеними стануть наші громадяни. Це питання здоров'я нації", - підкреслив глава МОЗ.

Станом на 9 березня в Україні зробили дещо більше ніж 19 тис. щеплень проти коронавірусу.

Сам Степанов вакцинувався 1 березня.