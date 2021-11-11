Стерненко запропонував заборонити в'їзд росіянам. Петиція набрала 25 000 підписів за 10 днів

Петиція громадського діяча Сергія Стерненка про заборону в'їзду в Україну громадянам країни-агресора РФ або запровадження для них візового режиму набрала понад 25 000 підписів.

Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Стерненко пропонує заборонити росіянам в'їзд в Україну у зв'язку з агресією РФ, що триває, або ж запровадити візовий режим.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати введення заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", - йдеться в тексті петиції.

Стерненко розмітив петицію на сайті президента 2 листопада, і за 10 днів вона зібрала необхідну для розгляду кількість підписів. До кінця голосування залишається ще 83 дні.

11 жовтня 2021 року петиція українського продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону гастролей російських музикантів набрала понад 25 000 голосів.

Зеленський відповів на петицію - сказав, що доручив опрацювати пропозиції про заборону концертів артистів із Росії прем'єру Денису Шмигалю, секретарю Ради національної безпеки та оборони Олексію Данілову та голові СБУ Івану Баканову.