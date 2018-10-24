Столтенберг: НАТО занимается проблемой Азовского моря

Ситуация в Азовском море является причиной тревоги для НАТО, который держит эту проблему в своем поле зрения. Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе, передает РБК- Украина со ссылкой на "Крым-Реалии".

"Действия России на Азовском море - это часть ее модели поведения, которую мы видим на протяжении длительного времени, начиная с незаконной аннексии Крыма, нового моста и, конечно, ее дестабилизирующей активности на Донбассе. Украина должна иметь свободные морские каналы сообщения, что, конечно, важно и для кораблей стран НАТО, имеющих торговые отношения с Украиной. Это проблема, которой мы занимаемся", - сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг провел в натовской штаб-квартире консультации по ситуации на Азовском море с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Генсек НАТО отметил, что в ходе консультации он подтвердил поддержку НАТО суверенитета и территориальной целостности Украины и, в частности, важность свободного движения на Азовском море.

"Мы подчеркиваем, что Россия должна уважать свои международные обязательства, включая свободу судоходства на Азове", - сообщил он.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини в Европарламенте заявила, Европейский союз будет продолжать давление на Россию для уважения международных законов и конвенций. По ее словам, Черное море принадлежит Европе, не хочет видеть нового военного нагнетания по соседству, поэтому Евросоюз будет дальше давить на Россию, чтобы заставить ее вернуться к уважению международного права.

Кроме того, временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан ранее сообщил, что санкции в отношении России останутся в силе до тех пор, пока она не вернет Украине полный контроль над аннексированным Крымом. В частности, США решительно выступают за поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ.