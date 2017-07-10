Столтенберг открыл новый офис НАТО в Киеве

Организация Североатлантического договора (НАТО) открыла в Киеве новое помещение своего представительства в Украине

Об этом говорится в сообщении Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в социальной сети Facebook.

"НАТО впервые в своей истории создает уникальное представительство именно в Украине - стране, имеющей статус особого партнера. Ни в одной другой стране- партнере Североатлантического Альянса нет подобного полномасштабного дипломатического представительства", - заявила вице-премьер.

"Это событие имеет также глубокое символичное значение. В эти дни мы, фактически, открываем новую страницу в отношениях нашего государства с Североатлантическим альянсом", - добавила она.

"Уверена, что лучшие условия работы для сотрудников представительства положительно повлияют как на содержание и качество мероприятий сотрудничества НАТО с Украиной, так и на темпы дальнейшего сближения нашего государства с Альянсом", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.

В открытии нового помещения принял участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.