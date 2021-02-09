Столтенберг відповів Зеленському, що наблизить членство України в НАТО

Україна повинна сконцентрувати свої зусилля на реформах, які наблизять її до членства в НАТО.

Так відповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на питання президента України Володимира Зеленського до президента США про те, "чому Україна ще досі не в НАТО?".

Про це він сказав на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем в Брюсселі, передає "Європейська правда".

За словами Столтенберга, коли в 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті було прийнято рішення про майбутнє членство України в НАТО, країна зобов'язалася провести реформи для цього і працює над цим питанням.

"Ми підтримуємо це рішення і всі рішення цього саміту. Але фокус зараз має зберігатись на реформах. І я вітаю чіткий меседж прем'єр-міністра щодо потреби продовження реформ, щоб переконатись, що Україна має демократичний, політичний контроль над своїми оборонними інституціями збройними силами, продовжує боротьбу з корупцією та зміцнення демократичних інституцій", - заявив Столтенберг.

Генсек Альянсу підкреслив, що проведення реформ сприяє розвитку України і наближає її до членства в НАТО, однак при цьому "не може назвати конкретної дати".

"Ми будемо підтримувати євроатлантичні прагнення України і підтримувати шлях України до НАТО. Україна визнана "аспірантом" Альянсу і союзники НАТО підтримують зусилля України у приєднанні до блоку", - додав Столтенберг.

Він підкреслив, що питання розширення НАТО і політики відкритих дверей буде обговорюватися на саміті лідерів НАТО цього року в Брюсселі, а також буде у центрі проєкту про майбутнє НАТО на наступне десятиліття.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє допуск іноземних військових в Україну для участі в навчаннях в 2021 році, який Верховна Рада прийняла 26 січня.

