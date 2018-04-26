Столтенберг: Важно, чтобы Венгрия и Украина как можно скорее преодолели разногласия

Венгрия и Украина должны как можно скорее преодолеть разногласия, которые возникли между ними из-за языковой статьи нового украинского закона об образовании, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран-членов Альянса в Брюсселе, аудиозапись которой опубликована на сайте организации.

"Венгрия является ценным союзником НАТО, который вносит свой вклад в коллективную оборону НАТО. И мы благодарны за это. Украина является близким партнером. Для НАТО важно продолжать оказывать сильную политическую и практическую поддержку Украине не в последнюю очередь из-за агрессивных действий России против Украины", - отметил он.

Столтенберг назвал Украину важным партнером Альянса.

Комментируя блокировку Венгрией проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров, Столтенберг заявил, что Будапешт и Киев должны решить спорные вопросы.

"И я рассчитываю на то, что они быстро преодолеют эти разногласия", - заявил генсек НАТО.

Он напомнил, что заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов состоялось.

"Но в Альянсе выступают за то, чтобы созвать также заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров. И поэтому важно, чтобы Венгрия и Украина смогли как можно скорее преодолеть эти разногласия", - сказал Столтенберг.

27 апреля в штаб-квартире НАТО состоится заседание НАТО на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседания комиссии Украина - НАТО. Инициативу Украины поддержали все союзники, в том числе международный секретариат Альянса. Венгрия ее ветировала. До этого Будапешт еще два раза блокировал проведение заседания комиссии на министерском уровне.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

26 сентября в министерстве иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об образовании".

27 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил,что Будапешт выступил против заседания комиссии 6 декабря 2017 года в Брюсселе.

По словам украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, в НАТО обеспокоены поведением Венгрии в связи с украинским законом "Об образовании".

7 февраля 2018 года заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали ключевые позиции относительно урегулирования языкового вопроса.

8 февраля в МИД Венгрии опровергли информацию о достижении договоренностей с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании".