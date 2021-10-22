Столтенберг закликав Путіна не боятися вступу України в НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг не бачить підстав для того, щоб Росія боялася вступу України в НАТО.



Напередодні російський президент Володимир Путін висловлював стурбованість стосовно цього питання.

Під час пресконференції Столтенберг заявив, що розширення НАТО націлене на зміцнення миру і стабільності в усій Європі.

"Тому немає жодної причини, чому Росія повинна боятися, або мати якесь право накладати вето, або зупиняти будь-яку суверенну державу від вступу в Альянс", - заявив він.

На думку Столтенберга, вступ України в НАТО не повинен спровокувати нову агресію з боку Росії.

"Частково тому, що НАТО є оборонним Альянсом. Частково тому, що це справа України і 30 країн НАТО - вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу. Росія не має ніякого права втручатися або мати слово в цьому процесі", - підкреслив генсек Альянсу.

21 жовтня під час прес-конференції Путін заявив, що присутність НАТО в Україні створює загрозу РФ.