Столтенберг заявил, что НАТО стоит бок о бок с Украиной

Визит Североатлантического совета в Одессу является четким сигналом того, что НАТО стоит бок о бок с Украиной. Об этом заявил Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Одессе на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой

"Тот факт, что этот город (Одесса - ред.) является новой столицей военно- морских сил Украины делает наш визит, визит Североатлантического совета в этот город еще более важным", - сказал генсек Альянса.

Он сообщил, что в этом визите находится с представителями Североатлантического совета, послами 29 стран альянса и представителем Северной Македонии, что вскоре станет 30-м членом Альянса.

"Сегодняшний визит является четким сигналом того, что НАТО стоит в солидарности, бок о бок с Украиной. Мы поддерживаем ваш суверенитет и территориальную целостность и предоставляем и продолжим оказывать поддержку как в практическом смысле, так и на уровне политической поддержки. Мы поддерживаем усилия, направленные на мирное решение конфликта на Востоке Украины, а также оказываем поддержку Украине в реализации ее ключевых реформ и модернизаций ее институтов в секторе безопасности и обороны. Мы оказываем поддержку Украине в совершенствовании системы командования и управления, в области логистики и кибербезопасности. Сегодня мы также посетим морскую академию в Одессе. В рамках этой академии Альянс оказывает помощь Украине в подготовке военно-морских сил", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНН, НАТО запускает новую инициативу по Украине.