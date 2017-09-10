Сторонники Саакашвили прорвали кордон силовиков на ПП "Шегини" и провели политика на территорию Украины

Сторонники лидера партии "Рух новых сил", экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу "Шегини" и провели политика на территорию Украины.

Эту информацию в эфире телеканала NewsOne сообщил нардеп Юрий Деревянко (фракция "Батькивщина"). По его словам, толпа людей в какой-то момент двинулась на неработающий пункт пропуска. Люди прорвали оцепление украинских пограничников и полицейских, после чего окружили плотным кольцом М.Саакашвили и сопровождавших его украинских политиков и общественных деятелей, и "внесли" их на территорию Украины.

При этом нардеп отметил, что после прорыва кордона силовики отошли в сторону и не вмешивались в происходящее.