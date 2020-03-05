Страна Зеленского 2.0. Зачем президент отдал правительство Ахметову, Фирташу и Коломойскому

Несколько дней информпространство штормило от массированных вбросов на "99% правдивых" сообщений о кадровых пертурбациях в правительстве. И вот наконец имена новых чиновников известны.

Об этом указано в материале Depo.ua, передает "Деловая столица".

Первые впечатления от обнародованных фамилий чиновников? Ну, Алексея Гончарука таки "съели". В Кабмин пришли люди, тесно связанные с олигархами. А еще этот состав правительства - пламенный привет избирателям, которые голосовали за "новые лица", против олигархов, за снижение тарифов и тому подобные сказки. Этого не будет. Но избирателям скажут - зато вами теперь не будут править "соросята", радуйтесь.

Как все дружно у Гончарука отбирали самокат

К обнародованным именам чиновников-"чудотворцев" вернемся чуть позже, сначала кратко предыстория потасовки вокруг Кабмина Гончарука. Премьера ниоткуда, как его называли в разных политических ток-шоу, начали качать с первого дня его избрания. Нет, еще до этого дня. Здесь стоит вспомнить, как появилось правительство, которое не проработало и полугода. После избрания "зеленого" монобольшинства думающее меньшинство граждан задалось простым вопросом: а кто же, собственно, возглавит исполнительную власть в стране, если вся полнота власти и ответственности находится у "Слуг народа", - их люди или поставят так называемых технократов? Чтобы потом с позором уволить.

Назывались разные фамилии, среди них и Гончарука. Уже тогда разбирали его биографию, и уже тогда было понятно, что нет у него управленческого опыта. Но поставить ноунейма во главе Кабмина - это было требование времени. Обещали же "новые лица" - вот вам. Вслед за Гончаруком малоизвестные широкой публике люди пришли на правительственные должности. Эта молодая команда начала делать, как выражался один подзабытый мэр, "что-то важное". Однако как гром среди ясного неба 15 января "доброжелатели" выбросили в сеть аудиозаписи совещания, которое якобы состоялось в кабинете Гончарука. Так украинцы узнали, что их премьер "профан", а в голове у президента "туман".

Либо молодой премьер в новогоднюю ночь плохо чокался за счастье и успех в 2020 г., либо просто имеет мощных врагов, но именно после скандала с теми пресловутыми "пленками" и начался отсчет к стремительному завершению его карьеры главного чиновника страны . Не будем описывать каждую серию этой "Санта-Барбары", упомянем лишь наиболее интересные эпизоды. Январское заявление об отставке, которое Гончарук то ли написал, то ли не написал, но точно отнес не по адресу - в ОП вместо секретариата ВР, и нынешнее заявление, не менее легендарное - говорят, что премьер ничего не писал, просто дают ход старому заявлению, якобы написанному без даты 29 августа прошлого года. Еще можем вспомнить разговор президента Зеленского с руководителем правительства после скандала с обнародованием аудиозаписей. Тогда глава государства сравнил Гончарука с хорошей машиной, которая еще не наездила свой лимит. И все это время правительственная команда работала под аккомпанемент обвинений в непрофессионализме, ее клеймили "соросятником", агентами внешнего управления. Это все автоматически било по рейтингу всей власти, и когда были обнародованы последние соцопросы, стало окончательно ясно, что Гончаруку на должности долго не продержаться.

То, что происходило в информационном пространстве на протяжении нескольких последних дней, очень напоминало какую-то гибридную спецоперацию. Отовсюду, особенно из анонимных Телеграмм-каналов, просто лились реки инсайдов. Сначала бросили сообщения о якобы назначении в правительство (чуть ли не новым премьером) Сергея Тигипко. СМИ это проглотили и начали вытаскивать из шкафов скелеты политика и бизнесмена Тигипко. Одним словом, все дружно попали в хитрую ловушку. Вчера же количество сливов просто зашкаливало - всех и не упомнишь. Гончарук написал заявление об отставке, сообщил один из "телеграмчиков". Нет, не написал и не собирается, сообщил другой. В других источниках: премьер так хочет остаться, что готов пожертвовать своими людьми в правительстве. Еще в одних - в Окружной админсуд поступило заявление от имени премьера, в котором якобы содержится требование к председателю Рады Дмитрияю Разумкову остановить отставку руководителя Кабмина. В пресс-службе правительства наличие такого иска опровергли. И еще: послы "Большой семерки" якобы согласились на увольнение Гончарука, лишь бы не трогали Генпрокурора Рябошапку. А под самую ночь ситуация начала проясняться: в стране все-таки будет новый глава правительства, Денис Шмыгаль, вместе с ним придет много новых людей. Не все они, правда, "новые лица".

Шмыгаль и его (?) команда

Карьерный взлет почти премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля стал просто сногсшибательным. Его называют креатурой самого богатого человека страны Рината Ахметова. А все потому, что он успел поруководить Бурштынской ТЭС, которая принадлежит компании ДТЭК. Сам Шмыгаль связь с донецким бизнесменом опровергает, однако дыма без огня не бывает: в начале августа прошлого года он возглавил Ивано-Франковскую ОГА (в этой области находится Бурштынский актив Ахметова), а уже через полгода оказался в кресле вице-премьера - министра развития общин и территорий. Перед этим с должности министра "ушли" Алену Бабак. Такое впечатление, что сделано это было именно для того, чтобы освободить кресло для Шмыгаля.

О других лицах, чьи имена обнародовали вчера поздно вечером, расскажем кратко. Итак, остаются работать в новом правительстве министр юстиции Денис Малюська (это соратник Гончарука), министр цифровой трансформации Михаил Федоров (его считают человеком Зеленского), министр культуры Владимир Бородянский, который, похоже, теперь будет собирать на себе тот негатив, который раньше "размазывался" по другим чиновникам, министр инфраструктуры Владислав Криклий. Его в свое время связывали с Арсеном Аваковым, который в должности переживает уже четвертое правительство подряд, однако в последнее время был заметен дрейф этого чиновника в сторону группы Игоря Коломойского. Можно, например, вспомнить проект наземного метро в Киеве, который осенью совместно пиарили Криклий и нардеп-"слуга" Александр Ткаченко. Последний проявлял большой интерес к управлению столицей, но когда стало понятно, что ничего из этого не выйдет, все быстро о метро забыли.

Теперь о новичках. Вместо обещанного "старожила" Тигипко в Кабмине может появиться не меньший "старожил" Иван Плачков. Ему прочат должность министра энергетики. Он может занять ее уже в четвертый раз. Впервые Иван Васильевич стал министром энергетики в далеком 1999 г. в правительстве Валерия Пустовойтенко. Затем занимал эту должность в первом правительстве Юлии Тимошенко и в правительстве Юрия Еханурова. И вот - реинкарнация. Плачкова, напомним, связывают с Ахметовым.

Новым министром экономики может стать Роман Жуковский. При Викторе Ющенко он возглавлял службу макроэкономики и финансового сектора Главной службы социально-экономического развития Секретариата президента, затем стал заместителем председателя Главной службы социально-экономического развития - руководителем департамента макроэкономики и финансового характера Секретариата президента. А после смены власти в 2010 г. остался работать уже в Администрации Виктора Януковича: возглавлял Главное управление социально-экономической политики, затем руководил Главным управлением по вопросам экономической политики и внедрения экономических реформ в АП. А вот его мать Валентина Жуковская в 2009 г. была назначена председателем правления Надра банка, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Так что, похоже, при распределении портфелей в правительстве не забыли и об интересе "газовиков".

Скандальный Тимофей Милованов в правительстве останется, только в новой роли - министра АПК. Похоже, Банковой пришлось пойти на уступки западным партнерам, ведь фамилия "соросенка" Милованова постоянно называлась едва не следующей на вылет после Гончарука. Очевидно, Западу нужен свой глаз после открытия рынка земли.

Еще один опытный новичок - врач Илья Емец, которого называют заменой Зоряны Скалецкой, до сих пор сидящей в карантине в Новых Санжарах. Биография Емца будто разделена на две части. Первая - очень позитивная: кардиохирург с мировым именем, имеет много государственных наград. Вторая - пребывание его в должности министра здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Причем недолго - с декабря 2010-го по май 2011-го - потому под люстрацию он не подпадает. Тогда власти объявили медицинскую реформу, и Емец должен был выполнять роль ее проводника. Точнее, красивой вывески. Однако его быстро "съели". Очень похоже на то, что и нынешнее назначение этого известного врача преследует ту же цель.

Прогнозируемо уходит из правительства и Оксана Маркарова. Вместо нее министром финансов планируют назначить известного финансиста Игоря Уманского, который работал заместителем главы Минфина Натальи Яресько в первом правительстве Арсения Яценюка. Уманский является той фигурой, которую будет воспринимать МВФ. Так же прогнозируемо увольняют и министра по вопросам ветеранов Оксану Коляду. Ее воспринимали как "рудимент" предшественников. Вместо нее кресло прочат генерал-лейтенанту Сергею Бессарабу. Скорее всего, в данном случае речь идет о пиарном шаге, который должен понравиться ветеранской среде. Впрочем, некоторые источники указывают на возможную связь Бессараба с группой Коломойского.

Вроде как должен появиться в правительстве еще один деятель, который построил за последние месяцы замечательную карьеру - Алексей Чернышов. Он вместо Дениса Шмыгаля будет заниматься вопросами децентрализации. Сейчас он возглавляет Киевскую ОГА. Эту должность харьковчанин Чернышов, которого связывают с известным бизнесменом и политиком Александром Фельдманом, принял 28 октября прошлого года. До этого был успешным бизнесменом. Говорят, что сейчас он ориентируется на группу Коломойского. Впрочем, насколько это правда, будет видно по его действиям в случае получения новой должности.

Уйдет из правительства и Дмитрий Дубилет. Такое впечатление, что ему просто надоело работать на государственной должности. Поэтому в данном случае потеря кресла не наказание, а скорее облегчение. Заменой Дубилету должен стать львовянин, участник АТО Олег Немчинов. При прошлой власти он работал государственным секретарем Минмолодежьспорта. Обычно министры Кабинета министров, которые занимаются документооборотом правительства, организацией его деятельности, это люди, с которыми комфортно премьер-министру. Поэтому, возможно, Немчинов является креатурой Шмыгаля.

Изменится и министр соцполитики. Юлия Соколовская ничем скандальным отличиться не успела, но ее все равно решили поменять. Преемница, Марина Лазебная, широкой общественности мало известна, хотя с августа прошлого года возглавляла Государственную социальную службу. Эта служба занимается проверкой законности получения соцвыплат. Но госпожа Марина имеет в биографии еще одну интересную страницу: с мая 2011 г. по май 2013 г. она была помощником министра, директором Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины, которое тогда возглавлял Сергей Тигипко. Осталась она там и при его преемнице Наталье Королевской. С мая 2013 г. по март 2014-го Лазебная возглавляла Государственную службу занятости, которая была ликвидирована в марте 2014-го. То есть по совокупному времени работы в правительственных структурах и по должностям там под люстрацию Лазебная не подпадает. При этом, похоже, ее мог пролоббировать на должность именно Тигипко, который останется в тени.

Почему и это правительство обречено

Полный ли это список министров и вице-премьеров? Не исключено, что за ночь и до внеочередного заседания Верховной Рады из списка может кто-то исчезнуть, кто-то появиться, ведь торги будут продолжаться. Например, неизвестна судьба министра образования Анны Новосад. Пишут, что она отказалась быть в команде Шмыгаля. Если это так, то в МОН, судя по тренду сплава молодости и опыта, могут вернуть кого-то из предыдущих глав. Ходили слухи о Лилии Гриневич, но это вряд ли. Скорее вынырнет какая-то из более отдаленных во времени фигур.

Качественен ли по подбору кадров предложенный вариант правительства? Определенные позиции укрепили, однако вместо правительства "профанов", в котором, между тем, никого из министров не ловили на коррупции или на откровенном лоббизме интересов олигархов, будем иметь правительство, где четко просматриваются конфликты интересов. И эти конфликты очень скоро станут известны широкой общественности. Помогут этому те олигархи, которых у Зеленского при формировании состава нового правительства обделили.

МИД, как и писали СМИ, возглавит Дмитрий Кулеба. Здесь интриги нет - Вадим Пристайко на своем посту выглядел среди "зеленых" белой вороной, поэтому его замена напрашивалась уже давно. Андрея Загороднюка в Минобороны заменит другой Андрей, генерал Таран. Его считают креатурой главы президентского Офиса Андрея Ермака.

Появятся в правительстве и две совершенно новые должности. Молодежи и спортсменам вернут министерство - его может возглавить Вадим Гутцайт. Бывший фехтовальщик был в предвыборном списке "слуг" под N81, однако отказался идти в депутаты. С 2018 г. он возглавляет Департамент молодежи и спорта столичной администрации.

И впервые в Кабмине будет вице-премьер по вопросам ВПК. Это кресло прочат Олегу Коростелеву. В случае назначения он станет старейшиной в правительстве. Олег Петрович родился в ноябре 1949 г. С декабря 2003-го занимает должность генерального конструктора - генерального директора КБ "Луч". Назначение выглядит пиарным, однако, с другой стороны, такой уважаемый человек в идеале должен изменить к лучшему состояние отечественного ВПК.

Юрий ВАСИЛЬЧЕНКО