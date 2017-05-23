Страны Черноморского региона не признают аннексию Крыма - экс-посол Украины в Турции

Большинство государств Черноморского региона выступают на стороне Украины в вопросе непризнания аннексии Крыма Россией. Об этом в вечернем эфире Радио Крым.Реалии заявил украинский дипломат, посол Украины в Турецкой Республике (2008-2016) Сергей Корсунский.

"Большинство участников Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) на украинской стороне. Но больше всего на стороне России, особенно на этом саммите, учитывая выступления, выступал представитель Армении. Он очень атаковал Азербайджан, говоря о политике, хотя при этом призывал убрать политику из ОЧЭС. Это традиционно российская точка зрения, они постоянно об этом говорят... Совершенно очевидно, что невозможно отделить масштабные инвестиционные проекты от политической ситуации и климата", - сказал Корсунский.

Экономическое сотрудничество стран Черноморского бассейна возможно при условии возвращения мира и стабильности в регионе. Об этом на 25-ом саммите Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Стамбуле заявил министр экономического развития Украины Степан Кубив.

Накануне, 21 мая, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российская агрессия и аннексия Крыма не дают развиваться торговле между черноморскими странами. Глава МИД Украины также отметил, что действия России подрывают устои ОЧЭС, которые "направлены на превращение региона в зону мира, стабильности и процветания".

По словам Климкина, в период председательства Украины в ОЧЭС, в ближайшие полгода, ключевым вопросом саммита станет развитие экономического сотрудничества в условиях кризиса безопасности в Черноморском регионе.

Присутствующий на встрече премьер-министр России Дмитрий Медведев возмутился тем, что представители Украины поставили перед государствами- членами ОЧЭС вопрос деоккупации полуострова.

Также Дмитрий Медведев заявил, что Кремль все равно готов к сотрудничеству с официальным Киевом. Россия будет работать и в период украинского председательства в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, поскольку эта организация полезна, сказал Медведев.

Украина возглавит ОЧЭС с 1 июля. Срок ротации - шесть месяцев.

Государствами-членами организации стали Азербайджан, Албания, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.