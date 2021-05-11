Стратегія нацбезпеки України не вичерпується лише військовою складовою - Данілов

Стратегія національної безпеки України - це не лише потужна військова складова, але й дотримання європейських стандартів в усіх сферах життя держави, включно з економічною та соціальною, наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Виступаючи на конференції "Стратегія національної безпеки України" у межах всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни", Данілов зазначив, що пріоритетом національної безпеки є не лише посилення військових спроможностей: "Цілком зрозуміло, що Стратегія національної безпеки - це не лише військова складова, це дуже багато чинників, які впливають на нашу безпеку, на безпеку громадян".

На його думку, визначення пріоритетами не лише військової складової, допоможе Україні на шляху до членства у НАТО. "Ключовим завданням України є привести наше суспільство, нашу економіку, усі наші сфери діяльності до тих стандартів, які відповідають НАТО та ЄС, щоб наша країна врешті-решт була в повній безпеці", - підсумував він.

О. Данілов: Нова Стратегія національної безпеки України - це не лише потужна військова складова, але й дотримання... Опубликовано Рада національної безпеки і оборони України Вторник, 11 мая 2021 г.

Президент Володимир Зеленський указом від 14 вересня 2020 року ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію національної безпеки України.

Пріоритетами національних інтересів у Стратегії визначаються: відстоювання незалежності і державного суверенітету, відновлення територіальної цілісності в рамках міжнародно визнаною державного кордону України; суспільний розвиток, перш за все розвиток людського капіталу; захист прав, свобод і законних інтересів громадян України; європейська та євроатлантична інтеграція.