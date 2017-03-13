Суд 16 марта начнет рассматривать дело Царева

Шевченковский районный суд Киева планирует 16 марта начать рассмотрение дела экс-нардепа от Партии регионов Олега Царева. Об этом говорится в судебной повестке, опубликованной в "Урядовом курьере".

Там указано, что в производстве суда находится обвинение Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по статьям 103 и 110 Уголовного кодекса.

Судебное заседание назначено на 14:30. В случае неявки Царева суд будет рассматривать дело в порядке специального (заочного) судопроизводства.

Как известно, в марте Генпрокуратура передала в суд заочный обвинительный акт против Царева, но суд вернул его на доработку в прокуратуру.

Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи депутатом Верховной Рады и кандидатом на пост президента, принял участие в собрании пророссийски настроенных людей, где публично призвал их к свержению конституционного строя.

Также экс-депутат через СМИ распространял призывы к признанию самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик".

31 января суд уже пытался начать рассмотрение этого дела.

Обвиняемый объявлен в розыск. Об этом сообщает "Украинская правда".