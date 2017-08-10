Суд арестовал деньги, золотые слитки и личные вещи председателя Окружного админсуда Киева Вовка - СМИ

Против Вовка на основании анализа е-декларации по факту предполагаемого незаконного обогащения было открыта дело.

Галицкий районный суд Львова арестовал 20 тыс. долларов наличными, три слитка золота по 50 грамм, документы и личные вещи председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом сообщает "Слово и Дело".

Отмечается, что ходатайство об аресте имущества судьи подавал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Панайотов. Издание опубликовало перечень арестованного имущества, в том числе, согласно решению суда от 2 августа.

Как сообщал УНИАН, 26 мая судья Окружного админсуда Киева Богдан Санин сообщил об обысках в здании суда.

30 мая в Национальном антикоррупционном бюро Украины заверили, что обыски 26 мая в помещении Окружного административного суда Киева и по месту жительства председателя суда Павла Вовка проводились законно и без нарушений.

"Обыски в помещении Окружного административного суда Киева (ОАСК) и по месту жительства председателя суда санкционированы и проводились в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного 9 декабря 2016 года на основании анализа е-декларации по факту предполагаемого незаконного обогащения председателя ОАСК (ч.2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины)", - подчеркнули в НАБУ.

17 июля председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк сообщил о прекращении участия в конкурсе до нового Верховного Суда по собственной инициативе.

Он считает, что на протяжении всего конкурса ему "чинили всевозможные искусственные препятствия" для успешного завершения участия в нем.

Вовк отметил, что "возбуждены уже три уголовных производства против отдельных неправомерных действий работников правоохранительных органов в отношении меня, в которых я имею статус потерпевшего".