Суд арестовал дома, квартиры и винный погреб Добкина

Печерский районный суд Киева арестовал два автомобиля, два дома, земельный участок и винный погреб народного депутата Михаила Добкина ("Оппозиционный блок").

Определение суда от 19 июля доступно в Едином реестре судебных решений.

Генпрокуратура добивалась ареста имущества Добкина, поскольку инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса предусматривает конфискацию.

Суд в полной мере удовлетворил ходатайство и наложил арест на два жилых дома (площадью 1136,9 кв. м и 127,6 кв. м), а также на винный погреб на 195,4 кв. м; на два автомобиля Toyota Land Cruiser 2007 и 2013 годов выпуска; и на земельный участок площадью 0,0083 га.

Напомним, 13 июля Верховная Рада сняла с Добкина депутатскую неприкосновенность. 14 июля ему было официально предъявлено подозрение.

По версии следствия, в результате противоправных действий Добкина, совершенных им по предварительному сговору с группой других лиц, из собственности территориальной общины Харькова незаконно изъяли земельные участки общей площадью более 77 га, что причинило ей убытки в размере почти 227 млн грн. Действия Добкина квалифицированы по ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции от 05.04.2001) - злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, повлекшее тяжкие последствия, а таже ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 УК Украины - обман с целью реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории Харькова.

15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен. Эту сумму за него внесли нардеп Вадим Новинский (ОБ) и бывший вице-премьер-министр Борис Колесников.