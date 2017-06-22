Суд арестовал еще двух экс-руководителей районных налоговых времен Клименко

Апелляционный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум экс-руководителям районных налоговых инспекций в рамках дела о "налоговых площадках", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"22 июня 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционные жалобы Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения еще двум руководителям районных государственных налоговых инспекций Главного управления Министерства доходов и сборов в Киеве времен Януковича и экс-министра Клименко", - сообщила пресс-служба енпрокуратура.

Пресс-служба уточняет, что одному из подозреваемых экс-налоговиков избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн, второму - содержание под стражей с альтернативой залога в 2 млн грн.

В Генпрокуратуре напоминают, что бывшие налоговики подозреваются в том, что, выполняя указания экс-президента Украины Виктора Януковича и экс- министра доходов и сборов Александра Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых "налоговых площадок", которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбуке уточнил, что из 23-х задержанных налоговиков по делу о "налоговых площадок" 17 фигурантов арестованы с увеличением размера залога.