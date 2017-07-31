Суд арестовал имущество нардепов Полякова и Розенблата, но не все, - СМИ

Суд арестовал часть имущества народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный)

Об этом рассказал информированный источник, сообщает "ДС" со ссылкой на "Украинские новости".

"Частично арестовали (имущество Розенблата и Полякова)", - сказал источник.

По его словам, суд продолжает рассматривать ходатайства прокуратуры об аресте имущества депутатов.

Как сообщала "ДС", НАБУ и САП подозревают народных депутатов Борислава Розенблатта (БПП) и Максима Полякова ("Народный фронт") в причастности к незаконной схемы лоббирования интересов копателей янтаря. В частности, были арестованы трое помощников нардепов, один охранник и двое гражданских активистов.

21 июля, Соломенский райсуд Киева избрал Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн, обязал носить электронное средство контроля и сдать все паспорта.

Прокуратура просила залог в размере 505 тыс. грн и обязательное ношение электронного браслета.

24 июля появились сообщения об отказе Максима Полякова надеть электронный браслет. Однако Поляков опроверг данную информацию. 25 июля Максим Поляков оплатил залог в размере 304 тыс. грн.

Адвокаты обжаловали решение Соломенского районного суда Киева относительно необходимости ношения Поляковым электронного браслета.