Суд арестовал полковников, пойманных на взятке в $6 тысяч

Суд избрал меру пресечения для двух полковников, которые были задержаны при получении взятки в размере 6000 долларов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального округа.

В частности, согласно ходатайству Дарницкого гарнизона центрального региона полковник Генерального штаба Вооруженных сил Украины отправлен под домашний арест, а к офицеру Государственной пограничной службы Украины применен домашний арест с условием круглосуточного ношения электронного браслета.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, оба офицера были задержаны во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 3000 долларов. Их действия квалифицируются по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды в крупном размере и по предварительному сговору группой лиц, занимающих ответственное положение, соединенное с вымогательством.