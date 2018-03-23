Суд арестовал Савченко на два месяца без права на залог

Шевченковский районный суд Киева принял решение Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народному депутату Украины Надежды Савченко сроком на 59 суток, - до 20 мая 2018 года.

Такое решение озвучил председательствующий судья в пятницу Евгений Сидоров.

Прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник отметил что человек, подозреваемых по таким статьям, нельзя отпустить под личное обязательство или на поруки.

Адвокат Савченко Виктор Чевгуз нзаявив, что у прокуратуры нет никаких доказательств подготовки Савченко террористического акта.

22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады

Times.dn.ua

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