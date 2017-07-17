Суд будет избирать меру пресечения для Розенблата 18 июля

Соломенский райсуд Киева рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для внефракционного народного депутата Борислава Розенблата 18 июля, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно сообщению, начало заседания запланировано на 10:00.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что прокуроры будут ходотайствовать в суде об избрании для нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова меры пресечения в виде залога в размере 10 млн грн и 500 тыс. грн соответственно.

Кроме этого, прокуроры будут настаивать на сдаче нардепами загранпаспортов.

Ожидалось, что рассмотрение дел указанных нардепов состоится в суде с 17 по 21 июля.

Относительно того, когда суд будет рассматривать ходатайство о мере пресечения для Полякова, информации пока нет.

Напомним, 13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально вручил подозрения Розенблату и Полякову, относительно которых Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Борислав Розенблат и Максим Поляков является фигурантами так называемого "янтарного дела". В действиях Розенблата ГПУ усматривает признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму в 280 тысяч долларов, в действиях Полякова - признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на сумму в 7 500 долларов. Этих депутатов подозревают в получении неправомерной выгоды за внесение в парламент законопроектов и совершение иных действий, связанных с добычей янтаря, в интересах компании- нерезидента.

Депутаты все обвинения отвергают.