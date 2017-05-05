Суд дал СБУ доступ к мобильным разговорам главаря террористов ДНР Захарченко

Шевченковский районный суд Киева предоставил следователям Службы безопасности Украины доступ к информации о разговорах главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко по мобильному телефону за последние три года. Об этом говорится в определении суда от 21 апреля 2017 года.

В тексте документа отмечается, что оператор мобильной связи МТС Украина, абонентом которого является Захарченко, владеет определенной информацией о главаре террористов, которая имеет "существенное значение для установления истины в деле" и может быть использована "для установления других соучастников преступления, подтверждения их совместного умысла и причастности к деятельности террористической организации ДНР". Поскольку получить эти сведения "иным способом невозможно", следователь СБУ просит суд разрешить временный доступ к информации, находящейся в распоряжении мобильного оператора, говорится в документе.

Следователь также отметил, что "существует угроза изменения или уничтожения документов, к которым предоставляется доступ", в связи с чем попросил рассмотреть ходатайство без вызова лица, владеющего документами. Суд удовлетворил эту просьбу следователя.

В итоге следственный судья предоставил СБУ временный доступ к вещам и документам МТС Украина, содержащим информацию о дате, времени и продолжительности входных и исходящих телефонных звонков Захарченко, а также адресе его местопребывания в момент каждого звонка, входящих и исходящих SMS-сообщениях, информацию о GPRS-трафике и другие сведения с 1 марта 2014 по 30 марта 2017 годов.

8 февраля 2017 года Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о задержании Захарченко с целью привода в суд и взятия под стражу.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.