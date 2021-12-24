Суд дав згоду на затримання Порошенка, – джерело

Печерський районний суд дав згоду на затримання експрезидента України Петра Порошенка.
Про це Telegram-каналу Українські Новини повідомило джерело у правоохоронних органах.
Рішення прийнято сьогодні вранці у рамках розслідуваної ДБР справи за підозрою у державній зраді.
Суд дав згоду на затримання Порошенка з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Петра Порошенка на 23 грудня для проведення процесуальних дій.
Особисто йому підозру вручити не змогли.
Водночас у партії "Європейська солідарність" заявили, що зараз Порошенко у закордонному відрядженні.
Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що його клієнт обов'язково повернеться в Україну, але це буде зроблено не в ті дати, в які цього хоче прокуратура та Державне бюро розслідувань.
Колишній президент не з'явився на виклик, однак прийшли його адвокати, яких не пустили до слідчого.
Крім того, Генпрокуратура переплутала Зеленського з Порошенком у тексті підозри про держзраду. Текст опублікувало видання "Українська правда".
Раніше Зеленського повісткою викликали до Верховного Суду за позовом Порошенка.