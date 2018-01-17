Суд допрашивает Дещицу по делу о госизмене Януковича.

Оболонский райсуд Киева 17 января продолжил рассматривать дело о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Трансляция заседания ведется на YouTube-канале Генпрокуратуры Украины. Заседание началось с допроса посла Украины в Польше Андрея Дещицы.

В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене, пособничестве в ведении войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей.

10 января в связи с неявкой адвокатов Януковича суд объявил перерыв в заседании до 17 января. Прокуратура обвинила защитников экс-президента в срыве процесса.