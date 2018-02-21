Суд досрочно прекратил допрос Порошенко по делу Януковича

Допрос президента Украины Петра Порошенко в режиме видеосвязи в рамках дела о государственной измене беглого экс-президента Виктора Януковича продолжался около часа вместо запланированных полутора часов.

Оболонский районный суд Киева досрочно прекратил допрос президента Украины Петра Порошенко 21 февраля в рамках дела о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Специально защитники задают вопросы, которые не касаются этого уголовного производства, не желая вас допрашивать. Я вынужден прервать ваш допрос, поблагодарить вас, что вы отнеслись ответственно..." - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

"Возражаю!" - прокричал адвокат Януковича Виталий Сердюк. "Благодарю за вашу явку в суд. Всего вам хорошего", - продолжил судья.

Допрос Порошенко в режиме видеосвязи продолжался около часа вместо запланированных полутора часов.

"Вы или испугались допроса этого свидетели, или специально это сделали, чтобы суд должен был воспользоваться своим правом и прекратить допрос", - обратился судья к защите Януковича.