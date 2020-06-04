Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР 10 червня

Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід п'ятого президента України Петра Порошенка на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР).

Відповідне рішення було ухвалено в четвер, повідомляє прес-служба ДБР.

"Допит має відбутися об 11:00 хвилин 10 червня 2020 року у приміщенні Державного бюро розслідувань за адресою вул. Симона Петлюри, буд. 15", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, йдеться про допит як свідка в кримінальному провадженні No42020000000000307, у якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з прихованням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Як повідомлялося, ДБР викликало Порошенка 26 травня на допит як свідка у справі про незаконне переміщення культурних цінностей через державний кордон.

Водночас, як повідомляє прес-служба партії "Європейська солідарність", об 11:00 вівторка, на час, коли Порошенка викликали на допит до ДБР, він відкрив виставку картин художників з українським корінням зі своєї сімейної колекції та запросив на неї співробітників правоохоронних органів. При цьому в прес-службі зазначили, що для правоохоронців "найціннішим експонатом будуть документи, які лежать одразу біля входу й де містяться оригінали митних декларацій щодо всіх 43 робіт, перелік цих робіт і платіжні доручення на сплату цих робіт".

Прес-служба "Євросолідарності" з посиланням на співголову фракції "Євросолідарність" Артура Герасимова заявила про те, що співробітники ДБР "штурмом увірвалися в приміщення музею Івана Гончара". Директор музею повідомив, що було зламано двері установи.

У свою чергу в ДБР спростували повідомлення про нібито штурм і повідомили про проведення слідчих дій.

29 травня Порошенка повторно викликали на допит. Колекцію картин правоохоронці заарештували.