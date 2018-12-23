Суд дозволив заарештувати колишнього міністра оборони Єжеля

Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо надання дозволу на затримання колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля у разі перетину ним кордону з Україною або на території країни.

"Надати дозвіл на затримання обвинуваченого, уродженця Вінницької області, Барського району, с. Слобода-Ялтушівська, громадянина України, не судимого, у разі перетину ним кордону з Україною та перебуванням на території України", - йдеться в постанові суду

Наразі екс-міністр перебуває за межами України, його розшуком займається СБУ. В 2016 році його було оголошено в міжнародний розшук, однак пізніше генеральний секретаріат Інтерполу заблокував інформацію про міжнародний розшук екс-міністра оборони України Михайла Єжеля на час розгляду його скарги про оголошення в розшук.

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Нагадаємо, у грудні 2016 року Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України направила до суду справу стосовно екс-міністра оборони країни Михайла Єжеля після проведення заочного слідства. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.