Суд дозволив затримати екс-заступника глави СБУ Нескоромного

Дані колишнього першого заступника глави СБУ Дмитра Нескоромного, підозрюваного в організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, розміщені на сайті МВС у розділі "Розшук" серед осіб, які переховуються від органів влади.

На сайті МВС України дані Нескоромного значаться у переліку розшукуваних осіб. Також зазначено, що суд дозволив затримання Нескоромного (для обрання запобіжного заходу).

Зазначено також, що Нескоромний підозрюється за ст. 348 ч. 1 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронних органів), а дата зникнення 29 січня 2021 року.

Як повідомлялося, 27 січня СБУ оприлюднила докази причетності колишнього першого заступника глави Служби Нескоромного до організації підготовки вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова.