Суд конфисковал более миллиона гривен взноса из избирательного фонда Гриценко

Деражнянский райсуд Хмельницкой области принял решение о конфискации 1,15 млн грн ($45,7 тыс.) взноса, который сделали с нарушением в поддержку Анатолия Гриценко, когда он был кандидатом в президенты.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предупреждению коррупции.

Агентство проанализировало финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда Гриценко и выявило налоговый долг на момент совершения вышеуказанного взноса.

Рассмотрев материалы от НАПК суд согласился, что лицо, сделавшее взнос, "нарушило установленный порядок предоставления финансовой поддержки для осуществления предвыборной агитации кандидата на пост президента".

На человека наложили штраф в 1190 грн ($50) и конфисковали всю сумму взноса в пользу государства.

Напомним, в первом туре выборов президента, который состоялся в марте 2019 года, Анатолий Гриценко получил 6,91% голосов. Это был пятый результат по рейтингу.

Громадське телебачення

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