Суд конфисковал у "Укропа" почти 500 тысяч

Суд постановил конфисковать у партии "Укроп" почти 500 тыс. грн партийных взносов. Об этом во время брифинга заявила председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

По словам Корчак, о членских взносах через кассовые операции в поддержку указанной политической партии стало известно по результатам анализа отчета политической партии "Украинское объединение патриотов - Укроп" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за третий квартал 2016 года. Соответствующий отчет партии был подан в Национальное агентство 9 ноября 2016.

"Партия получила такие взносы от 16 физических лиц. Впоследствии указанные взносы были внесены наличными уполномоченным лицом, которое согласно уставу имеет право подписи, на текущий счет партии. В то же время по Черновицкой областной региональной организации и Винницкой областной региональной организации взносы даже не были перечислены на текущие счета указанных политических партий в соответствующем отчетном периоде. Системный анализ информации, отраженной в отчете, позволил установить, что сумма взносов в поддержку политической партии составила 468 тыс. 946,50 грн", - отметила председатель НАПК, сообщает 112 Украина.

По ее словам, указанное является нарушением части восьмой статьи 14 Закона Украины "О политических партиях в Украине", согласно которой денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции. Поэтому Национальное агентство соответствующие материалы направило в суд.

"Доказательством подтверждения незаконности действий были банковские выписки, которые только что были проанализированы сотрудниками департамента. Письмом партии от 26 декабря 2016 года был подтвержден факт принятия указанных членских взносов через кассу партии. Поэтому уполномоченное лицо департамента по предупреждению политической коррупции составило административный протокол и 22 марта 2017 года постановлением Печерского райсуда глава секретариата политической партии был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрено статьей 212 со значком 15 КУ об административных нарушениях и наложен штраф 1700 грн с конфискацией суммы взносов в поддержку политической партии в размере 468 тыс. 946, 50 грн", - заявила Корчак.

"Конечно это решение может быть обжаловано. Это право политической партии", - добавила глава НАПК.

Ранее в НАПК сообщили, что суд в Украине впервые принял решение о конфискации средств политической партии.