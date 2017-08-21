Суд мог бы рассмотреть дело Онищенко за два-три месяца - Сытник

Суд мог бы рассмотреть материалы уголовного производства в отношении беглого народного депутата Александра Онищенко в течение нескольких месяцев. Но процесс затягивается, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Это большое дело: большое количество свидетелей, большое количество документов. И для того чтобы его рассматривать, его нужно слушать каждый день. И тогда этот процесс можно завершить за два-три месяца. Если же его слушать раз в два месяца, и при этом адвокаты используют все возможности для того, чтобы затянуть дело, то, конечно, мы и будем иметь такой результат", - сказал директор Бюро в интервью "Радио Свобода".

Он также добавил, что из-за действий Соломенского суда Киева рассмотрение дела Онищенко уже затянулось как минимум на два месяца.

"Суд поигрался, пытался выпустить основного из фигурантов по этому делу. После того как этот вопрос был решен, все же было передано дело в апелляционный суд для определения подсудности. Хотя сначала суд приступил к рассмотрению, а затем передал. И два месяца уже потеряно на самом деле", - пояснил Сытник.

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