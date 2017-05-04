Суд начал подготовительное заседание по делу В.Януковича

Оболонский районный суд Киева начал подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Судебное заседание объявляется открытым", - сообщил председательствующий судья В.Девятко.

На заседании присутствуют прокуроры военной прокуратуры Руслан Кравченко и Максим Крым, также в заседании принимают участие адвокаты Игорь Федоренко и Виталий Сердюк.

На сегодняшнее судебное заседание суд вызвал В.Януковича повесткой, которая была опубликована на официальном сайте "Судебной власти".

Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс- президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.

20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.

Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.