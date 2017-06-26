Суд начал рассмотрение дела о госизмене Януковича по сути

Оболонский районный суд города Киева начал рассмотрение по сути дела по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене. Стоит отметить, это первое заседание по рассмотрению дела по существу.

Сам Виктор Янукович на заседание суда не явился.

Ранее Оболонский райсуд официальной вызвал Януковича на ближайшие заседания, опубликовав соответствующее сообщение в издании "Урядовый курьер". Вместе с тем суд предложил экс-президенту выйти на связь посредством видеоконференции.

В случае неявки обвиняемого в суд уголовное производство может осуществляться в его отсутствие в порядке специального судебного производства.

В свою очередь сторона защиты 29 мая обратилась в Оболонский райсуд с заявлением об осуществлении политического давления на суд и судей. По информации пресс-службы суда, соответствующее заявление было передано в Высший совет правосудия.

26 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОННОМУ СУДІ М.КИЄВА РОЗПОЧАЛОСЯ ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ ПО СУТІ У ПРОВАДЖЕННІ ЩОДО ДЕРЖАВНОЇ ЗРАДИ КОЛИШНЬОГО ПРЕЗИДЕНТА В.ЯНУКОВИЧА Опубліковано Генеральна прокуратура України 26 червня 2017 р.

Напомним, Оболонский районный суд Киева постановил перейти к заслушиванию дела Януковича по сути в ходе заседания 16 июня 2017 года.