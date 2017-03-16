Суд начал рассмотрение дела в отношении Царева

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение уголовного производства по обвинению бывшего народного депутата Партии регионов Олега Царева, сообщает "УНН".

Согласно сообщению, рассмотрение дела проходит при отсутствии обвиняемого.

"В начале судебного заседания секретарь сообщила, что в суд не явился обвиняемый О.Царев, хотя был надлежаще уведомлен о времени и дате заседания. При этом защитник сказала, что ей не удалось связаться со своим подзащитным. Председательствующий судья П.Слободян решил продолжить рассмотрение дела в отсутствии обвиняемого", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что по предположениям защиты, Царев сейчас может находиться в Крыму.

Как известно, Царев обвиняется в том, что в период с апреля по май 2014 года, будучи депутатом Верховного Совета и кандидатом на должность президента, принял участие в собрании пророссийски настроенных граждан, где публично призвал их к активным действиям, направленным на насильственное изменение и свержение конституционного строя.

Также экс-депутат через СМИ распространял призывы относительно признания самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Сейчас Царев находится в розыске.