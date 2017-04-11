Суд начнет рассмотрение дела о госизмене Януковича четвертого мая

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассматривать дело по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает "112.ua"

Отметим, что дело по обвинению Януковича рассматривать коллегия из трех судей Оболонского районного суда Киева в составе председателя суда Владислава Девятко, его заместителя Дмитрия Камбулова и судьи гражданско- административной коллегии судей Максима Титова.

Напомним, что 23 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект No5610, который предоставляет следствию больше возможностей для заочного осуждения Виктора Януковича и его окружения.

Отметим, что Юрий Луценко сообщал, что с вдовой рассмотрение уголовного производства против Януковича по обвинению в государственной измене может начаться в марте, если парламент примет закон о совершенствовании процедуры заочного осуждения.

Кроме того, Военная прокуратура объявила о передаче в суд обвинительного акта по делу о государственной измене Януковича.