Суд над Татаровим перенесли. Прокурори не з'явилися

Вищий антикорупційний суд переніс засідання з обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу президента Андрію Татарову.

Зі слів судді, на засідання не з'явилися представники прокуратури.

Розгляд клопотання відклали на 30 грудня на 10.00.

"Сьогодні до суду надійшло повідомлення прокурора, який погоджував клопотання про обрання запобіжного заходу, Грищука ( в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. - Gazeta.ua) про те, що було змінено процесуальних керівників... Проте на судове засідання не з'явилися, слідчим суддею не повідомлялися, оскільки не було такої фізичної можливості", - сказав суддя.

Татаров був на суді з адвокатами. Ті заявили про неможливість розгляду клопотання без участі прокурора.