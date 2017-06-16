Суд над Януковичем: Адвокат заявил о давлении на судей

В пятницу, 16 июня, Оболонский районный суд города Киева собрался на очередное заседание для рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, пишет NewsOne.

До начала суда перед журналистами выступил адвокат подсудимого Виталий Сердюк. Он заявил, что решение суда не может быть честным и независимым, так как председательствующий судья находится под давлением соответствующих органов.

"Были поданы жалобы на председательствующего судью Девятка. Эти жалобы находятся в Высшем совете правосудия, но они не рассматриваются и таким образом судья находиться под давлением с боку соответствующего органа и не имеет возможности производить правосудие в соответствии с гарантией независимости судей", - сказал он.

Сердюк также указал, что защита бывшего президента выступает против передачи дела на рассмотрение присяжных. Он считает, что в данном случае могут присутствовать необъективные суждения.

"70% присяжных, которые находятся в Оболонском суде, являются бюджетникам. Это люди, которые ранее работали или имели контакты с правоохранительной системой. При условиях в которых оказались присяжные говорить о возможности объективного рассмотрения ими дела фактически невозможно", - объяснил защитник.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, западные страны, включая и США, обращались к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой оказать влияние на бывшего президента Украины Виктора Януковича во время силового разгона митингующих в 2014 году.