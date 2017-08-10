Суд над Януковичем продолжится 15 августа

Оболонский районный суд. Киева продолжит рассматривать дело о подозрении в государственной измене бывшего президента Виктора Януковича 15 августа.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Перерыв объявил председательствующий судья Владислав Девятко после 4- часового заседания. Сегодгя суд начал изучать доказательства обвинения. Одной из причин переноса судья назвал необходимость участия в рассмотрении другого важного дела.

На следующем заседании суд планирует допросить свидетеля стороны обвинения - бывшего постоянного представителя Украины в Организации Объединенных Наций Юрия Сергеева.

Как сообщал Realist, о планах стороны обвинения допросить Сергеева стало известно 3 августа.

Тем временем, суд в Москве заочно арестовал прокурора по делу Януковича.

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