Суд над Януковичем продолжится 27 сентября

Оболонский районный суд Киева продолжит рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича через неделю - 27 сентября в 10:00.

Об этом объявил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко.

На заседании 21 сентября прокуратуре удалось представить первый том своих доказательств. "Нам удалось исследовать один том своих доказательств, но на этом пришлось закончить. Суд перенес заседание на следующую, это 27 сентября 2017 года", - заявил после заседания прокурор Руслан Кравченко.

Он добавил, что обвинение готово рассматривать дело Януковича в ежедневном режиме, но этому препятствует защита.

Государственный адвокат бывшего президента Виктора Януковича Максим Герасько в свою очередь снова потребовал дать ему больше времени на ознакомление с материалами дела.

"Я подчеркивал на первом судебном заседании и подчеркиваю сейчас - только за три месяца возможно ознакомиться со всеми материалами дела и тогда не будет нарушено право на защиту", - сказал он.

Напомним, что Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 г., пребывая на территории РФ, он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать российские войска на территории Украины. Впоследствии это привело к потере Украиной Крыма и объектов госсобственности на сумму более 1,080 трлн гривен.

Бывший президент обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК), пособничестве в сепаратизме (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 УК) и пособничестве в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК).