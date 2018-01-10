Суд над Януковичем снова отложили

Оболонский районный суд столицы вновь перенес рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича на неделю.

Следующее заседание состоится 17 января, сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

В начале заседания он отметил, что получил ходатайство со стороны представителей экс-президента.

"Поступило ходатайство о том, что защитники отбыли в командировку", - сообщил он.

Вместе с тем представители обвинения подали ходатайство, в котором просят провести комплексную портретную экспертизу фильма "Крым. Путь на родину" для подтверждения личностей высшего руководства РФ.

Напомним, ранее стало известно, что пресс-секретарем предвыборного штаба Владимира Путина станет Андрей Кондрашов, который является автором той самой ленты про Крым. Она была снята в марте 2015 года и рассказывает о присоединении к России Крыма после его аннексии. Путин лично дал для нее интервью, в котором рассказал об участии российского спецназа в присвоении полуострова и назвал его "присоединение" законным.

Допрос свидетелей продолжается. Сейчас в суде допрашивают Андрея Сенченко - бывшего представителя президента Украины в Крыму. Он описал всю хронологию захвата полуострова, как захватывали воинские части и блокировали корабли с участием вооруженных сил РФ.