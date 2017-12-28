Суд над Януковичем: свидетель обвинения заявил о тотальном информационном влиянии РФ в Крыму

Свидетель стороны обвинения по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, бывший народный депутат Андрей Сенченко заявил, что Крым находился под тотальным информационным влиянием Кремля. Об этом он рассказал в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"Крым находился под тотальным информационным влиянием Кремля. Единственной проукраинской телекомпанией была "Черноморская", которую я создавал, позже появился АТР", - сообщил он.

Напомним, в четверг, 28 декабря, в Оболонский районный суд Киева в качестве свидетеля по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича прибыл Андрей Сенченко, народный депутат 5, 6 и 7 созывов парламента, который возглавлял крымское отделение "Батькивщины". Он отметил, что последний раз виделся с Януковичем в день, когда он представлял Виктора Пшонку в качестве генпрокурора.

Отметим, что Андрей Сенченко в 2012-2014 гг. был народным депутатом Украины VII созыва от партии Батькивщина (No48 в списке). Замглавы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Член специальной контрольной комиссии ВР по вопросам приватизации. С марта по июнь 2014 года временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Украины. Был также главой временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию трагедии под Иловайском. Источник: rbc.ua

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