Суд над Януковичем: Турчинов просил пограничников не выпускать вертолет экс-президента

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что просил пограничников не выпускать вертолет экс- президента Виктора Януковича. Об этом Турчинов заявил в суде по делу Януковича, где сегодня дает показания, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Турчинов рассказал об обстановке в Украине в конце февраля 2014 года.

"Как стало известно, Янукович собрал вещи и исчез в неизвестном направлении. Никто из окружения Януковича не сообщил мне об этом. Нам 22-го стало известно, что Янукович находится в Харькове на сепаратистском мероприятии. Нам стало известно, что он попытается покинуть территорию Украины. И я, чтобы предупредить это, обратился к пограничной службе, чтобы его вертолет не выпускали", - сообщил он.

Турчинов также отметил, что Януковичу не грозило ничего.

"18 и 20 февраля было использовано оружие против митингующих. Это привело к страшным жертвам. Режим Януковича упал и революция победила. По нашей информации, 21-22 февраля Янукович бежал из Киева. Я был избран председателем украинского парламента. Режим Януковича довел Украину до банкротства. В этих условиях парламент принял решение возложить на меня обязанности президента", - сказал свидетель.

По его словам, в то время почти по всей Украине начались мятежи.

"Фаза захвата Крыма началась, когда на Майдане пролилась кровь. 1 марта парламент РФ дал согласие использовать оружие...", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в суде над Януковичем будет свидетельствовать Турчинов.