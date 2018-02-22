Суд над Януковичем: в ходе заседания не допросили ни одного свидетеля защиты

В рассмотрении дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича объявлен перерыв до 28 февраля.

Соответствующее решение Оболонского райсуда Киева огласил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает "Укринформ".

"Объявляется перерыв до 28 февраля. На 10:00 следующее заседание", - сказал Девятко.

На судебном заседании в четверг не допросили ни одного свидетеля защиты.

В то же время относительно допроса бывших премьер-министра Николая Азарова, главы Администрации Президента и секретаря СНБО Андрея Клюева, главы МВД Виталия Захарченко, председателя СБУ Александра Якименко, командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка, сотрудника службы безопасности президента Сергея Бернацкого и пилота ООО "Центр Авиа" Аркадия Ярощука суд отметил, что сначала адвокаты должны предоставить данные, что эти свидетели действительно проживают на территории РФ.

Суд также спросил, готова ли сторона защиты получить повестки на экс- министра иностранных дел Леонида Кожару и сотрудника "Украэроруха" Андрея Черткова, на что адвокат Виталий Сердюк ответил утвердительно, но попросил, чтобы эти повестки были продублированы по почте.

Относительно допроса экс-руководителя Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щоголєва суд отметил, что поскольку Щеголев является обвиняемым по другому делу, защитникам Януковича необходимо связаться с адвокатами бывшего чиновника и согласовать этот допрос, "чтобы не нарушались права данного свидетеля".

В комментарии журналистам после заседания адвокат Виталий Сердюк заявил, что защита будет настаивать на допросе части свидетелей, в частности тех, которые ныне проживают в РФ, через видеосвязь в рамках международно- правовой помощи.