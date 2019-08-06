Перед досрочными парламентскими выборами Медведчук трижды летал в Россию, эксперты проверят сказанное им на пресс-конференциях.

Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу заявлений главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука для поиска в них признаков сепаратизма, сообщают "Україньскі новини" со ссылкой на решение суда от 2 августа.

Объектом экспертизы должна стать пресс-конференция Виктора Медведчука и Юрия Бойко 18 июля. Накануне досрочных выборов в Верховную Раду пророссийские политики несколько раз летали в Россию и встречались с руководством страны-агрессора.

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции должны установить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к "насильственному изменению или свержению конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины... совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды".

Соответствующее ходатайство подано в суд следователем Службы безопасности Украины, которая расследует визиты Медведчука и Бойко в Россию. Дело открыто по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК Украины.

Перед голосованием на досрочных парламентских выборах 21 июля представители "Оппозиционной платформы - За життя" ездили в РФ трижды: 7 июня, 10 и 18 июля. СБ Украины расследует визиты от 10 и 18 июля. Суд по требованию СБУ также назначил лингвистическую экспертизу их выступлений 10 июля.

Напомним, 11 июня в Службе безопасности Украины сообщили о том, что изучают обстоятельства визита лидеров "Оппозиционной платформы-За життя" в Москву. Уголовное дело зарегистрировано по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК Украины.

Накануне пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о том, что в Офисе президента "не понимают", почему генпрокурор оставил без внимания визиты Медведчука и Бойко в РФ. В ГПУ напомнили о том, что статья о госизмене находится в подследственности СБУ, и что прокуратура с февраля ожидает результаты экспертизы.

Для Кремля квислинги - последний шанс возобновить не только инъекции "дешевого" газа в Украину, но и контроль над ее политикумом.

По материалам Українські новини