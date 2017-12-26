Суд назначил рассмотрение иска Саакашвили к Миграционной службе на 3 января

Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение иска лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили к Государственной миграционной службе на 3 января 2017 года. Об этом политик написал в Facebook.

"Еще одна маленькая победа. Сегодня Окружной админсуд должен был по указанию Банковой отменить мой статус лица, которое пользуется защитой, чтобы экстрадировать меня до нового года. Суд отказался принимать решение и отложил заседание как минимум до 3-го января, так что Новый год я точно буду встречать в Киеве", - сообщил Саакашвили.

Ще одна маленька тактична перемога. Сьогодні окружний адмін суд мав за вказівкою Банкової скасувати мій статус особи, як... Опубліковано Mikheil Saakashvili 26 грудня 2017 р.

Отметим, сегодня Окружной админсуд Киева провел подготовительное заседание по иску Саакашвили, который оспаривает отказ в предоставлении дополнительной защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева перенес заседание по делу Саакашвили на 3 января 2018 года. Обвинение пытается обжаловать отказ в назначении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.