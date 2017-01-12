Суд не обязывал НАБУ закрывать "дело Мартыненко"

Соломенский суд Киева своим постановлением от 11 января не обязывал детективов НАБУ закрыть дело в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко, а обязал их рассмотреть ходатайство защитника депутата и в течение 10 дней вынести решение по этому поводу.

Об этом говорится в тексте постановления, которым располагают журналисты программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

В тексте постановления также говорится, что полный его текст вместе с мотивировочной частью будет объявлен 16 января в 15 часов 30 минут.

"Суд не может принять решение за детектива в этом случае, детектив должен принимать такое решение по своему усмотрению, исходя из обстоятельств дела", - отмечает юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Ольга Веретильник.

Ранее пресс-служба экс-депутата распространила сообщение, что 11 января "суд обязал НАБУ закрыть уголовное производство, в котором фигурирует Мартыненко".

Скандалы вокруг Николая Мартыненко вспыхнули после того, как народный депутат Сергей Лещенко заявил о коррупционных обвинениях против народнофронтовца в Швейцарии.

По словам Лещенко, там Мартыненко обвиняют во взяточничестве и отмывании денег, а именно в получении 30 миллионов франков на банковских счетах в этой стране от чешской фирмы Škoda JS, которая получила подряд от украинской государственной компании "Энергоатом".

По сообщениям, Мартыненко неофициально контролирует эту компанию. Кроме того, стало известно и о следствии в этом самом деле относительно Мартыненко в Чехии.

Он эти обвинения отвергает и называет их чушью и манипуляцией.

На днях директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство готовится в ближайшее время вынести окончательное решение в уголовном производстве, где фигурирует бывший народный депутат фракции "Народный фронт" Николай Мартыненко.

В то же время Сытник подчеркнул, что "прогнозировать решение судов очень тяжело".