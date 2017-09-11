Суд не осмелился признать Чийгоза гражданином России, - адвокат

Защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза намерена обжаловать его приговор к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Об этом после заседания суда сказал журналистам адвокат Николай Полозов, передают Українські Новини.
"В любом случае приговор будет обжалован. Существенный факт - суд не осмелился признать Ахтема Чийгоза гражданином России. Он остается гражданином Украины, поэтому помимо действий, направленных на обжалование вынесенного приговора, мы будем предпринимать усилия совместно с правительством Украины по освобождению гражданина Украины Ахтема Чийгоза", - сказал Полозов.
Он назвал заседание суда, которое прошло в понедельник по делу Чийгоза "очередной иллюстрацией позора".
Кроме того, представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в своем микроблоге Twitter добавил, что приговор Чийгоза и вопросы украинских политзаключенных в России и в Крыму будет одним из центральных во время встреч министра юстиции Павла Петренко в Совете Европы.
Как сообщали Українські Новини, в понедельник суд в России приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Ранее Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить уголовное преследование Чийгоза.
В июне суд в аннексированном Россией Крыму продлил срок ареста Чийгоза до 8 октября.
Чийгоз был задержан Следственным комитетом России в начала 2015 года по подозрению в организации массовых беспорядков.