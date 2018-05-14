Суд не продлил меру пресечения депутату Киевсовета Крымчаку

Подозреваемому детективами НАБУ в незаконном завладении земельными участками и декларировании недостоверной информации депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку не продлили меру пресечения.

Такое решение принял судья Соломенского районного суда города Киева по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства прокуроров САП, сообщает "Слово и Дело".

Прокурор САП просил продлить действие обязанностей, возложенных судом на Крымчака. Однако суд отказал правоохранителям. Выяснить, по какой именно причине судья отказал САП, пока невозможно, поскольку в судебном реестре опубликована лишь резолютивная часть решения.

Напомним, НАБУ завершило расследование дела Крымчака.

Ранее суд разрешил депутату Киевсовета Крымчаку покидать Киев.