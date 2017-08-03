Суд не разрешил адвокату Януковича просить правовой помощи в РФ

Оболонский райсуд Киева отказал новому адвокату экс-президента Виктора Януковича Виталию Мешечеку в направлении к РФ запроса о международной правовой помощи по делу по обвинению Януковича в государственной измене.

Соответствующее решение в четверг огласил председательствующий судья Владислав Девятко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Прошу суд обратиться с запросом о международной правовой помощи, отложить судебные заседания до выполнения запроса о международной правовой помощи, до момента рассмотрения запроса о международной правовой помощи компетентными органами РФ отменить определенные даты судебных заседаний 10.08, 17.08, 23.08, 31.08 из-за продолжительности его рассмотрения", - сказал Мешечек.

Суд отказал адвокату Януковичу в удовлетворении этого ходатайства. Читайте также: Оболонский суд продолжил рассмотрение дела о госизмене Януковича

"Суд отказывает в удовлетворении этого ходатайства", - сказал Девятко.

Он также отметил, что Янукович был должным образом проинформирован о проведении судебных заседаний по его делу, а также были предоставлены должным образом возможности присутствовать в суде во время рассмотрения дела в отношении него без прибытия в суд.

Как сообщалось, 12 июля Оболонский райсуд удовлетворил ходатайство государственного адвоката Мешечка о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и перенес рассмотрение заседания на 3 августа.

6 июля Янукович заявил в видеообращении, которое отзывает своих адвокатов из судебного процесса относительно него.

7 июля Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначил адвоката Виталия Мешечека для защиты экс-президента Виктора Януковича.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства относительно Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.111 (государственная измена), ч. 5 ст.27, ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения пределов территории и государственной границы Украины) и ч.5 ст.27, ч.3 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.