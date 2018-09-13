Суд обязал НАБУ открыть производство по подозрению главы Минюста в декларировании недостоверной информации

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть производство по подозрению министра юстиции Украины Павла Петренко в декларировании недостоверной информации, сообщает сайт Bihus.Info.

"Соломенский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации. ... Производство должны открыть по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении на сайте Bihus.Info.

Согласно обнародованной фотокопии определения суда от 12 сентября, с жалобой на невнесение уполномоченными лицами НАБУ сведений в отношении П.Петренко в суд обратилась общественная организация "ТОМ 14", основанная коллективом телепрограммы "Нашi грошi".

"Постановил: жалобу - удовлетворить. Обязать уполномоченных лиц НАБ Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению ОО "ТОМ 14" от 26.07.2018 об уголовном правонарушении", - говорится в определении Соломенского райсуда.

Данное определение обжалованию не подлежит.

Ранее журналисты программы "Нашi грошi" выяснили, что племянница П.Петренко Божена Кличук после его назначения на должность министра стала владелицей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.

Согласно электронной декларации П.Петренко, у него нет собственного жилья, он живет в арендованном. Его племянница не проживает ни в одной из двух записанных на нее квартир.

Свое участие в приобретении племянницей жилья и автомобиля министр опроверг.